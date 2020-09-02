رسمياً.. مانشستر يونايتد يضم فان دي بيك لخمس سنوات

فان دي بيك ارتبط بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، ولكن مانشستر يونايتد نجح في الفوز بخدمات الهولندي صاحب الـ23 عامًا.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي توقيع فان دي بيك على عقد مدته 5 سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.



اللاعب الشاب ظهر مع أياكس لأول مرة في 2015، ولعب دورًا رئيسيًا في وصول الفريق الهولندي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، بعد عامين من وصافة الدوري الأوروبي.

اللاعب الهولندي تألق مع أياكس الموسم الماضي وسجل 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة في 37 مباراة بمختلف المسابقات.

ولم يعلن نادي مانشستر يونايتد أو أياكس عن قيمة الصفقة، ولكن التقارير البريطانية والهولندية تفيد بأن النادي الهولندي حصل على 40 مليون يورو من نظيره الإنجليزي.



وقال اللاعب في تصريحاته للموقع الرسمي: "لا يمكنني أبدًا شرح مدى روعة فرصة الانضمام إلى نادٍ له تاريخ مذهل مثل مانشستر يونايتد".

وأضاف: "أشكر أياكس والجميع هناك، لقد نشأت هناك وسيكون لدي علاقة خاصة مع النادي دائمًا".

واختتم: "لقد أخبرني الجميع بمدى روعة الأجواء في أولد ترافورد، وأتطلع إلى تجربة ذلك بمجرد أن يصبح الأمر آمنًا لعودة الجماهير".