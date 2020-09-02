انفجار عبوة في بابل بعد عبور رتل لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن انفجار عبوة في محافظة بابل بعد عبور رتل لشركة نقل متعاقدة مع التحالف الدولي.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت في محافظة بابل على الطريق الدولي السريع، بعد عبور رتل لاحدى شركات النقل المدنية المتعاقدة مع التحالف الدولي".
وأضاف البيان أن الانفجار "ادى أضرار بعجلة مدنية نوع هينو كانت تسير خلف الرتل بمسافة كبيرة، واصابة شخص مدني صادف وجوده الانفجار".
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