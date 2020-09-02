إصابات كورونا تلامس الـ3.8 مليون في دولة آسيوية

وسجلت البلاد 78357 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات الصحة الاتحادية، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و769523 ألف حالة، فيما أودى المرض بحياة 66333.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث إجمالي عدد الإصابات ومن المتوقع وفقا للاتجاه السائد أن تتجاوز البرازيل خلال أيام.

