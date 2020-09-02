إصابات كورونا تلامس الـ3.8 مليون في دولة آسيوية

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى نحو 3.8 مليون حتى اليوم الأربعاء، مع استمرار الولايات الهندية في تخفيف القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي.
وسجلت البلاد 78357 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات الصحة الاتحادية، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و769523 ألف حالة، فيما أودى المرض بحياة 66333.
وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث إجمالي عدد الإصابات ومن المتوقع وفقا للاتجاه السائد أن تتجاوز البرازيل خلال أيام.
وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث إجمالي عدد الإصابات ومن المتوقع وفقا للاتجاه السائد أن تتجاوز البرازيل خلال أيام.
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