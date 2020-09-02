واوضح ان "الاتحاد قرر الغاء الدوري العراقي لكرة السلة للموسم 2019/2020، وقرر انطلاق الدوري الجديد للموسم 2020/2021 في 1/11/ 2020".
واضاف ان "الاتحاد قرر فتح باب الانتقالات للاعبين اعتباراً من يوم السبت المصادف 5/9/2020 ولغاية 15/10/2020 وسيعقد الاجتماع الفني الاول مع الاندية الرياضية لمناقشة المقترحات يوم السبت المصادف 19/9/2020 الساعة الرابعة عصراً في مقر الاتحاد".
وبين ان "الاجتماع الفني الثاني سيعقد مع الاندية الرياضية لتثبيت المقترحات يوم السبت المصادف 10/10/2020 الساعة الرابعة عصراً في مقر الاتحاد وسيكون اخر موعد لاستلام كتب المشاركة في الدوري الممتاز للموسم 2020/2021 يوم السبت المصادف 10/10/2020".
واشار الى ان "الانحاد قرر اقامة البطولة التنشيطية للفرق الاربعة الاوائل قبل بدأ الدوري العراقي الممتاز للموسم 2020/2021، حيث سيكون الفائز الاول ممثلاً للعراق في البطولة الاسيوية للأندية ويكون الفائز الثاني ممثلاً للعراق في البطولة العربية للاندية".
واكمل "في حالة مشاركة ناديين في اي من البطولات يتم تسمية الفريق الثالث وفي حالة اعتذار اي نادي من المشاركة في بطولة الاندية الاسيوية او العربية يسمي الاتحاد العراقي لكرة السلة افضل الاندية مستوى واكثرها استعداداً في حينها للمشاركة".
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً .. اتحاد السلة ينهي موسم 2019/ 2020 ويحدد موعد انطلاق الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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