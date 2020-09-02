مصرف الرشيد يعلن المباشرة بدفع رواتب المتقاعدين لشهر ايلول

اعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، المباشرة برفع رواتب المتقاعدين لشهر ايلول. وذكر المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم اليوم، المباشرة برفع راتب المتقاعدين العسكرين والمدني". واضاف ان "العمل جاري لارسال مسجات لحاملي بطاقة نخيل وكي كارد ليتسنى لهم مراجعة منافذ الصرف والفروع لاستلام مستحقاتهم".



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