ماكرون: سندعم المشاريع المهمة منها مترو بغداد

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الاربعاء، استعداد بلاده للإلتزام بتأمين مصادر الطاقة للعراق، فيما اشار الى ان فرنسا ستدعم المشاريع المهمة منها مترو بغداد.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحضرته الخليج 365، ان "فرنسا تدعم سيادة العراق، ومستعدة للإلتزام بتأمين مصادر الطاقة للعراق"، مبينا "اننا تناولنا مع الكاظمي مسألة تعزيز التعاون العسكري".
واضاف ان "العراق عانى كثيراً في الحرب ضد داعش"، مشيرا الى ان "فرنسا ملتزمة بدعم السيادة العراقية".
وتابع ان بلاده "ستدعم المشاريع المهمة منها مترو بغداد"، موضحا ان "فرنسا ستبقى مساندة للعراق".
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