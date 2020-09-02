الكاظمي: زيارة ماكرون نعدها بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بداية حقيقية لشراكة عراقية فرنسية، فيما اشار الى ان السيادة العراقية خط أحمر.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وحضرته الخليج 365، "أنا سعيد بزيارة ماكرون إلى بغداد، وفرنسا شريك مهم للعراق".
واضاف "نحن مهتمون لتوسيع الشراكة مع فرنسا"، مشيرا الى ان "هناك الكثير من جوانب التعاون بين العراق وفرنسا".
وتابع "نسعى لتفعيل العمل بوثيقة التفاهم الاستراتيجي بين البلدين"، لافتا الى ان "فرنسا قدمت الدعم للعراق في حربه ضد داعش".
واكد "اننا سنعمل على تذليل كل التحديات أمام الشركات الفرنسية"، مقدما شكره لـ"ماكرون على اهتمامه بحماية سيادة العراق، كون السيادة العراقية خط أحمر".
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