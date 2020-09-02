متوعدا بموقف حازم.. برلماني يكشف عن تعاقد كردستان مع شركة لتصدير الغاز

كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية همام التميمي، عن توقيع شركة اماراتية في اقليم كردستان مذكرة تفاهم مع تركيا لتصدير الغاز الطبيعي خارج السياقات القانونية، فيما توعد بوقف حازم داخل قبة البرلمان.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان سبق لها وان تعاقدت مع شركة الهلال الاماراتية لاستخراج الغاز الحر من الاقليم، حيث أقدمت تلك الشركة على توقيع مذكرة تفاهم قبل أيام مع الجانب التركي لتصدير الغاز الطبيعي لهم خارج السياقات والضوابط القانونية والدستورية"، مبينا ان "تلك الخطوة هي سرقة واضحة لثروات الشعب العراقي وهدر للمال العام ففي الوقت الذي يستورد العراق الغاز الطبيعي نجد الاقليم يصدره الى تركيا".

واضاف التميمي ان "تلك الخطوة غير القانونية نعتقد أنها حصلت بعلم رئيس الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى انه "في حال عدم تحركه لايقاف تلك الخروقات والسرقة لثروات الشعب، فإننا سيكون لنا موقف حازم وشديد داخل قبة البرلمان مع استئناف المجلس في عقد جلساته".