المالكي يؤكد على تعزيز العلاقات والتعاون بين حزب الدعوة والاتحاد الكردستاني

اكد الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، الاربعاء، على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الوثيق بين الحزب والاتحاد الوطني الكردستاني.
واكد المالكي على، "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الوثيق بين حزب الدعوة الاسلامية والاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيرا الى "الدور المهم الذي يضطلع به حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد واربيل".
واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "تنسيق الجهود والعمل مع القوى السياسية داخل البرلمان في حل الملفات المهمة والمتعلقة بالانتخابات والتعاون لاقرار قانون منصف ويضمن العدالة للجميع، بعد حل الاشكاليات المتعلقة بالدوائر الانتخابية"، مطالبين الحكومة بـ "تهيئة المتطلبات التي من شأنها توفير البيئة والأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية".
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