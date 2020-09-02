المالكي يؤكد على تعزيز العلاقات والتعاون بين حزب الدعوة والاتحاد الكردستاني

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية، ومواجهة الازمات وانهاء الخلافات بين المركز والاقليم بموجب القانون".واكد المالكي على، "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الوثيق بين حزب الدعوة الاسلامية والاتحاد الوطني الكردستاني"، مشيرا الى "الدور المهم الذي يضطلع به حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد واربيل".

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "تنسيق الجهود والعمل مع القوى السياسية داخل البرلمان في حل الملفات المهمة والمتعلقة بالانتخابات والتعاون لاقرار قانون منصف ويضمن العدالة للجميع، بعد حل الاشكاليات المتعلقة بالدوائر الانتخابية"، مطالبين الحكومة بـ "تهيئة المتطلبات التي من شأنها توفير البيئة والأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية".