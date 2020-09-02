أبو الجون يرد على تصريح أميركي 'متغطرس' ويتوعد 'الاحتلال وأعوانه'

وقال أبو الجون في حديث لـ الخليج 365، إن "السفير الأميركي كان يتحدث في لقاء مع عدد من المؤسسات الإعلامية عن العراق، وكأنه ضيعة أو حديقة خلفية للبيت الأبيض وليس دولة لها سيادة وتأريخ وشعب سبق له وأن أذل المحتل في ثورة العشرين"، معتبراً تصريحات السفير بأنها "استعلائية ومتغرطسة وهي نتاج سياسة التبعية والإذلال التي مارسها وما زال يمارسها البعض من المحسوبين على العملية السياسية في العراق".وأضاف أبو الجون أن "السفير الأميركي يقدم الأوامر إلى البرلمان العراقي للتصويت على اتفاقيات تم إبرامها بين العراق وأميركا ويهدد بشكل علني بعزل العراق عن محيطه العالمي في حال عدم الانصياع لإرادة المحتل وأذنابه في المنطقة والعالم".

وتابع أن "أميركا التي احتلت العراق عام 2003 وسيطرت على كل مقدراته منذ ذلك الحين، لو كانت ترغب بإعمار البلاد لفعلت حينها، لكنها كانت مصنع الطائفية والإرهاب والتصدع المجتمعي الذي لم نكن نعرفه قبل دخول المحتل"، لافتاً إلى أن "من يمتلك العقل يعلم جيداً أن الاحتلال لم يعمّر بلداً دخله ولم يحترم شخصاً عميلاً تعاون معه ضد أبناء بلده، ولولا أشباه السياسيين وأبواقهم ممن أعطوا الضوء الأخضر لغطرسة الاحتلال لما تمادى السفير الأميركي وسيده ترامب على العراق وفصائل المقاومة التي تشرفهما".



وأردف أبو الجون قائلاً، إن "العراق للعراقيين وليس للأمريكيين وعملائهم، وجميعنا خدم لهذا الشعب الذي قرر إخراج المحتل وتطهير الأرض منه"، مبيناً أنه "دون هذا القرار الشعبي لن تعلو كلمة من أي طرف داخل العراق وخارجه، وسيخرج المحتل ويخرس أعوانه في الداخل بقوة القانون وارادة الجماهير".