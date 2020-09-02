بعد فيروز ماكرون يلتقي ماجدة الرومي... ما هي هدية الرئيس؟ (صورة)

التقت الفنانة ماجدة الرومي في قصر الصنوبر أمس الثلاثاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته الرسمية الى لبنان، من ضمن اللقاءات التي يعقدها، مع عدد من الشخصيات العامة في البلد.

وظهر برفقة ماجدة الرومي شقيقها عوض الرومي، حاملا معه باقة من الورد، كهدية للرئيس الفرنسي. Advertisements وكان ماكرون، قد التقى الفنانة فيروز الاثنين، في لقاء استثنائي، استهل به زيارته الخاصة إلى لبنان، احتفاءً بالذكرى المئة لتأسيسه، ووصف فيروز بـ"أيقونة، ولها مكانة خاصة في قلوب الفرنسيين".



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