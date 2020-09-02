إحذروا الإفراط بالتمارين الرياضية لئلا تصابوا بهذا المرض!

انحلال الربيدات هو متلازمة نادرة تهدد حياة المريض، حيث تعمل على تحطيم العضلات وتدمير الكلى.

ووجدت كيانا ألفاريز (23 عاماً) نفسها تكافح من أجل التنفس وتعاني من ألم "شديد" بعد ممارسة تمارين رياضية شاقة. في البداية اعتقدت أنها أرهقت نفسها، لكنها سرعان ما اكتشفت أنها لا تستطيع الوقوف بشكل مستقيم ولم تكن قادرة على التنفس.وشخصت كيانا الأعراض التي تعاني منها على أنها انحلال الربيدات، بعد أن قرأت عن لاعبي كمال الأجسام كروس فيتينج ودانا لين بيلي، الذين أصيبا بنفس الحالة قبل أكثر من عام.

وأخبرت كيانا متابعيها على إنستغرام البالغ عددهم مليون شخص في نيسان 2019 " أنا رياضية وقادرة على المنافسة بشكل كبير مع نفسي، لكنني لم أكن أعرف أن شيئاً مثل هذا يمكن أن يحدث".

وقالت كيانا إنها لم تكن تشرب كمية كافية من الماء قبل تشخيص إصابتها، وكانت تتدرب دائماً قبل تناول الطعام في الصباح وتعاني من الجفاف.

وطلب الأطباء من كيانا إجراء اختبار "رابدو" واكتشفت أن مستويات الكرياتين كيناز في دمها - والتي يتم إطلاقها عند تلف الخلايا - كانت مرتفعة بشكل خطير. وتسبب هذه الحالة الإصابة بالفشل الكلوي وتلف القلب، وغالباً ما تظهر لدى المجندين العسكريين والرياضيين الذين يواصلون إجهاد أنفسهم بعد نقطة التعب.

وعادة ما يتم تشخيص الحالة في المستشفى، ويتم علاجها بالسوائل الوريدية للمساعدة في إنتاج كمية كافية من البول ومنع الفشل الكلوي.