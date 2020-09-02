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أصيبت فتاة بريطانية عاشقة للياقة البدنية بمرض خطير نتج عن الإفراط في ممارسة التمارين في الصالة الرياضية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وشخصت كيانا الأعراض التي تعاني منها على أنها انحلال الربيدات، بعد أن قرأت عن لاعبي كمال الأجسام كروس فيتينج ودانا لين بيلي، الذين أصيبا بنفس الحالة قبل أكثر من عام.
انحلال الربيدات هو متلازمة نادرة تهدد حياة المريض، حيث تعمل على تحطيم العضلات وتدمير الكلى.
وقالت كيانا إنها لم تكن تشرب كمية كافية من الماء قبل تشخيص إصابتها، وكانت تتدرب دائماً قبل تناول الطعام في الصباح وتعاني من الجفاف.
وطلب الأطباء من كيانا إجراء اختبار "رابدو" واكتشفت أن مستويات الكرياتين كيناز في دمها - والتي يتم إطلاقها عند تلف الخلايا - كانت مرتفعة بشكل خطير. وتسبب هذه الحالة الإصابة بالفشل الكلوي وتلف القلب، وغالباً ما تظهر لدى المجندين العسكريين والرياضيين الذين يواصلون إجهاد أنفسهم بعد نقطة التعب.
وعادة ما يتم تشخيص الحالة في المستشفى، ويتم علاجها بالسوائل الوريدية للمساعدة في إنتاج كمية كافية من البول ومنع الفشل الكلوي.
كانت هذه تفاصيل خبر إحذروا الإفراط بالتمارين الرياضية لئلا تصابوا بهذا المرض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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