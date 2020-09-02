بالفيديو حراك سياسي جديد لتحديد شكل التحالفات الانتخابية في العراق

قبيل كل انتخابات في البلاد تبدأ الاحزاب المخضرمة بتغيير وجهها وشكلها لتبدو ملائمة للظروف التي تستجد من خلال التحالفات الجديدة .. في محاولة لاقناع الجمهور والهيمنة على مفاصل المشهد بطرق وصفها مختصون بالكلاسيكية التي لن تنطلي على الشارع المنتفضوتشير المعطيات الى ان بعض القوى تستعد لبناء تحالفات ستظهر مع بداية العام المقبل بهدف خوض السباق الانتخابي والسيطرة على مقاليد الحكم ... بوادر تلك التحالفات بدأت تطفو على الساحة السياسية ، حيث تستند في الياتها الى عده عوامل ابرزها اللعب على وتر الطائفية واثارة الحديث عن الاقليات .

اذن هي مرحلة صعبة ووقت ضيق على اغلب القوى والاحزاب خاصة بعد ان اختلفت المرحلة الحالية عن سابقاتها ، فربما سيشهد المستقبل السياسي انقسامات حزبية وتحالفات جديدة قد تغير صياغة المشهد