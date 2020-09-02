بالفيديو اغتيال الصحفيين في العراق بتزايد مستمر





تحقيقات تسير على قدم وساق بحسب امنيين للوصول الى من تلطخت ايديهم بدماء الصحفيين..وتشكيل لجان مختص لملاحقة هؤلاء الذين يحاولون اسكات الصوت الحر وادخال البلاد بفوضى عارمة. صحفيون اغتيلوا واخرون مايزال مصيرهم مجهولا..هذا ماوثقته منظمة اليونسكو التي كشفت بأن الانتهاكات التي تطال اصحاب الكلمة الحرة بتزايد مستمر منذ احداث اكتوبر الماضي..اغلب تلك الانتهاكات كانت على يد جماعات مسلحة مجهولة يصعب الوصول لها..الا اذا تم التنسيق بين كافة المؤسسات الامنية للكشف عنهم..تحقيقات تسير على قدم وساق بحسب امنيين للوصول الى من تلطخت ايديهم بدماء الصحفيين..وتشكيل لجان مختص لملاحقة هؤلاء الذين يحاولون اسكات الصوت الحر وادخال البلاد بفوضى عارمة. تفعيل المراقبة الالكترونية بخارج وداخل المدن..تسهم بحسب معنين بالحد من عمليات اغتيال الصحفيين..وكشف مرتكبيها بوقت سريع.

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