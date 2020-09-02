حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من تداعيات "التدخلات الخارجية" في الشأن العراقي، فيما أشار إلى أن الحرب ضد تنظيم "داعش" في البلاد "لم تنتهِ بعد". يتبع...

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كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يُحذّر العراق من تداعيات 'التدخلات الخارجية' ويُعلّق: حرب داعش لم تنتهِ بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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