أبدى رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، رغبة العراق لعب "دور محوري" في منطقة الشرق الأوسط، فيما أبدى رفضه إزاء تحويل البلد إلى "ساحة صراع". يتبع...

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كانت هذه تفاصيل خبر العراق يبدي رغبته لعب 'دور محوري' بالمنطقة ويرفض تحويله لـ'ساحة صراع' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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