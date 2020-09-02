قصر بغداد يحتضن لقاء مشتركاً بين الرئاسات الثلاث وماكرون

يحتضن قصر بغداد، الأربعاء، اجتماعاً بين الرئاسات الثلاث والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل إلى الأراضي العراقية في وقت سابق من اليوم.
ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن "لقاء مشتركاً يجمع الرئاسات الثلاث في قصر بغداد مع الرئيس الفرنسي"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن "جدول أعمال ماكرون لا يتضمن زيارة أربيل".
يشار إلى أن ماكرون وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة يلتقي فيها مسؤولين عراقيين وقيادات سياسية لبحث جملة من الملفات.
وبعد وصوله لبغداد، نشر ماكرون تغريدة على صفحته في موقع (تويتر) قال فيها: "في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى، اتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات".
يشار إلى أن ماكرون وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة يلتقي فيها مسؤولين عراقيين وقيادات سياسية لبحث جملة من الملفات.
وبعد وصوله لبغداد، نشر ماكرون تغريدة على صفحته في موقع (تويتر) قال فيها: "في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى، اتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات".
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