البارزاني يعتزم لقاء ماكرون في بغداد

وقال حاجي في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن "رئيس إقليم كردستان نجيرفان البارزاني يزور بغداد اليوم، للقاء الرئيس الفرنسي بعد تعذر زيارة أربيل لضيق الوقت".

وبشأن الموازنة أوضح حاجي، أن "وكيل وزير التخطيط ومدير عام الموازنة في الإقليم موجودان في بغداد لغرض الاشتراك في أسس الاستراتيجية العامة للموازنة الاتحادية للسنوات 2021 و2022 و2023"، مرجحا "زيارة وفد حكومي من الإقليم إلى بغداد لغرض المفاوضات".



وكانت رئاسة الجمهورية، كشفت في وقت سابق عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى العراق، مشيرة إلى أنها ستركز على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية، ودعم الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية