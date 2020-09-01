الكاظمي: نعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون

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"الخليج 365" من لندن: فيما دعا الرئيس العراقي برهم صالح الامم المتحدة الى دعم بلاده لاجراء الانتخابات المبكرة فقد اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان حكومته تعمل حاليا بقوة لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون.

وحذر الكاظمي خلال ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته الثلاثاء من أطراف قال انها تعتاش على الفوضى .. مؤكدا العمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا الامنية التي قال انها انكسرت خلال الفترة الماضية. واضاف "لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعته "ايلاف".

وطالب الكاظمي وزراء حكومته بالاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد. وشدد على ضرورة عدم السماح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة.. منوها الى ان "هناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها".

وبالترافق مع ذلك فقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن البدء بتفتيش جميع المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية ومصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فيها.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا إن "هنالك أوامر عليا صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي منها تفتيش واسع لكل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية وضبط الأسلحة ومصادرتها سواء كانت خفيفة أو متوسطة".

واشار الى ان الجهود الحكومية متواصلة لردع هذه الأعمال التي تهدد الأمن الوطني.. مبيناً أن "النزاعات العشائرية إحدى المشاكل الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع العراقي". واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات واسعة من قبل قيادات العمليات ومديريات الشرطة لفرض الأمن ومصادرة الأسلحة التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء .

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وكان الكاظمي قد خاطب العراقيين في كلمة متلفزة الاحد الماضي قائلا "علينا الخيار بين الدولة واللا دولة ولن نسمح أن يجرنا أحد أو طرف أو نية خبيثة إلى اللا دولة" .. محذرا من أن "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن، وفي قلب كل عراقي".

الرئيس العراقي يطلب دعم الامم المتحدة لاجراء الانتخابات

دعا الرئيس العراقي برهم صالح الامم المتحدة الى دعم العملية الانتخابية التي ستجري في البلاد منتصف العام المقبل منوها الى انها ستقود الى مرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.

واكد الرئيس صالح خلال اجتماعه في بغداد الثلاثاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت أهمية دور المنظمة وجهودها في دعم العملية الديمقراطية في البلاد "لا سيما في الظرف الراهن الذي يسعى فيه العراق إلى إجراء انتخابات مبكرة في الفترة المقبلة"، كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "ايلاف" .. مشيراً إلى أن العراقيين يتطلعون لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.

بدورِها اكدت بلاسخارت دعم المنظمة الدولية للعراق وتعزيز عمل مؤسساته واستمرارها بتقديم المشورة والمساعدة بما يحقق للعراقيين تطلعاتهم وآمالهم في مختلف المجالات.

وكانت بلاسخارت قد دعت الاسبوع الماضي في احاطة أمام مجلس الأمن الدولي الى تخليص مفوضية الانتخابات العراقية من الضغوط السياسية لضمان اقتراع نزيه وشددت على ضرورة أن تكون الانتخابات ذات مصداقية منوهة الى ان استعادة ثقة الجمهور عمل شاق وضمن هذا السياق ستثبت الانتخابات الحرة والعادلة أنها حاسمة وقد تفتح فصلاً جديدًا ومهمًا للعراق. وبينت ان المطلب الشعبي الرئيسي هو إجراء انتخابات مبكرة وقد تم الآن الإعلان عن تاريخ 6 يونيو 2021 لاجرائها.