اخبار العالم / اخبار العراق

الاعلام الامني تعلن اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الرمادي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الرمادي.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عجلة مفخخة نوع أفيوا انفجرت في الحي الصناعي لمدينة الرمادي وتسببت في اصابة منتسب واثنين مدنيين".

وكان مصدر امني افاد اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة من مخلفات "داعش" على عجلة اثناء العمل في صناعة الرمادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني تعلن اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الرمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا