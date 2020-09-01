الاعلام الامني تعلن اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الرمادي

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن اصابة ثلاثة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الرمادي.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عجلة مفخخة نوع أفيوا انفجرت في الحي الصناعي لمدينة الرمادي وتسببت في اصابة منتسب واثنين مدنيين".
وكان مصدر امني افاد اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة من مخلفات "داعش" على عجلة اثناء العمل في صناعة الرمادي.
وكان مصدر امني افاد اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة من مخلفات "داعش" على عجلة اثناء العمل في صناعة الرمادي.
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