الاتحاد السوري يعلن الشعار الرسمي للدوري الممتاز 2020/ 2021

رياضة 2020-09-01 | 16:55 386 مشاهدة أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن الشعار الرسمي للدوري الممتاز لموسم 2020/ 2021.

ونشر الاتحاد السوري صورة الشعار الجديد في بيان قائلاً: "الشعار الرسمي الذي سيعتمد للدوري الممتاز لكرة القدم بدءاً من الموسم الكروي 2020/ 2021، ستلتزم الأندية كافة بوضع الشعار بألوانه الأساسية على أطقمها طيلة مباريات الدوري، فيما سيضعه بطل المسابقة على طقمه باللون الذهبي".



وأوضح ان "فلسفة الشعار هي تجسيد لفكرة العُقاب السوري بطريقة معبرة وبسيطة وتتماشى مع العصر وتعني القوة والرفعة، تم استخدام اللون الاسود بشكل عام باعتباره أحد ألوان العلم السوري ليعطي قوة أكبر".



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