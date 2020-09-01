رسمياً.. الشرطة بطلاً للدوري العراقي بكرة اليد

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد سلام عواد في بيان انه "بعد التداول مع أعضاء الاتحاد، تقرر إنهاء الدوري العراقي لكرة اليد للموسم 2020-2019 على الشكل الذي توقف علية بانتهاء تجمعي (السليمانية والبصرة)".وأوضح ان "الاتحاد قرر تتويج فريق الشرطة بطلا للدوري للموسم 2020-2019 ويعتبر هذا التتويج الخامس على التوالي الفريق بقيادة الكابتن ظافر صاحب".

وكان الاتحاد العراقي لكرة اليد أقام الدوري على شكل تجمعين الأول في محافظة السليمانية خلال الفترة من 2019-12-10 ولغاية 2019-12-15 خاضت خلاله الفرق 5 مباريات.

