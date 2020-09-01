أعلن مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزير الثقافة بتحديد يوم وطني للعراق.
وقال داوود خلال مؤتمر صحفي تابعته السومرية تيوز، إن "مجلس الوزراء وافق على البدء بتنفيذ مشروع استثمار غاز الناصرية، فيما وافق أيضاً على مقترح وزير الثقافة بتحديد يوم وطني للعراق".
وأضاف أن "الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة"، مؤكداً أن "ألحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء بمسؤولية".
وأشار داوود، إلى أن "انخفاض نسبة الإصابات بكورونا يبعث على الفرح ووزارة الصحة وفرت جميع أنواع العقاقير الموجودة في العالم".
وأضاف أن "الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة"، مؤكداً أن "ألحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء بمسؤولية".
وأشار داوود، إلى أن "انخفاض نسبة الإصابات بكورونا يبعث على الفرح ووزارة الصحة وفرت جميع أنواع العقاقير الموجودة في العالم".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء وجّه الوزراء بالبحث عن الفساد والرواتب المزدوجة والتلاعب على القانون والتبديد بالمال العام".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على مقترح وزير الثقافة بتحديد يوم وطني للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.