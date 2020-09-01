مجلس الوزراء يوافق على مقترح وزير الثقافة بتحديد يوم وطني للعراق

وقال داوود خلال مؤتمر صحفي تابعته السومرية تيوز، إن "مجلس الوزراء وافق على البدء بتنفيذ مشروع استثمار غاز الناصرية، فيما وافق أيضاً على مقترح وزير الثقافة بتحديد يوم وطني للعراق".

وأضاف أن "الحكومة لن تسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة"، مؤكداً أن "ألحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء بمسؤولية".



وأشار داوود، إلى أن "انخفاض نسبة الإصابات بكورونا يبعث على الفرح ووزارة الصحة وفرت جميع أنواع العقاقير الموجودة في العالم".