امانة بغداد تعلن رفع المجسر المتضرر واعادة فتح طريق محمد القاسم

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن رفع المجسر المتضرر واعادة فتح طريق محمد القاسم.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة قامت برفع مجسر المشاة الذي تعرض لحادث مروري صباح اليوم الثلاثاء ادى الى انهياره وقطع الطريق السريع محمد القاسم ما دعى ملاكات الامانة الى التحرك بشكل عاجل".



وأضافت، أنه "بعد ساعات من العمل المتواصل تم رفع المجسر واعادة فتح الطريق امام حركة السير والمرور بالكامل، وسيتم في وقت لاحق صيانة المجسر واعادته الى الخدمة مجدداً".



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