افاد مصدر امني، الثلاثاء، بوقوع انفجار وسط مدينة الرمادي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة من مخلفات داعش انفجرت عصر اليوم على عجلة اثناء العمل في صناعة الرمادي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار لم يسفر عن خسائر بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار في مدينة الرمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.