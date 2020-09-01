متظاهرون وسط بيروت يطالبون بحكومة اختصاص وليس محاصصة

وذكرت وسائل اعلام لبنانية، ان "المتظاهرين تجمعوا في ساحة الشهداء وسط بيروت، للمطالبة بحكومة تمثل تطلعاتهم وبعيدة عن المحاصصة".

وجاب المتظاهرون عدد من شوارع العاصمة بيروت، حاملين الاعلام اللبنانية وشعارات لمحاسبة المتسببين بانفجار بيروت.