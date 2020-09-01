متظاهرون وسط بيروت يطالبون بحكومة اختصاص وليس محاصصة

انطلقت عصر الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، تظاهرات منددة بالفساد، ومطالبة بحكومة اختصاص.
وجاب المتظاهرون عدد من شوارع العاصمة بيروت، حاملين الاعلام اللبنانية وشعارات لمحاسبة المتسببين بانفجار بيروت.
وتأتي التظاهرات بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، وبعد يوم من تكليف رئيس الجمهورية ميشال عون الدبلوماسي اللبناني مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة، لتخلف حكومة حسان دياب التي استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.
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