اكد محافظ وسط جميل المياحي، الثلاثاء، ان جميع الاحزاب السياسية مشاركة بتظاهرات الوسط والجنوب، فيما اشار الى ان وزير المالية غير متعاون.
وقال المياحي لبرنامج خارج الصندوق الذي يبث على السومرية ان "التظاهرات في الوسط والجنوب ليست عفوية ومطلبية وكل الاحزاب السياسية مشاركة بها"، مبينا ان "بعض الناشطين شكلوا قوائم انتخابية ويحاولون استبدال المحافظين للهيمنة على مواقعهم لاغراض انتخابية".
واضاف ان "١٥ شخصا باستطاعتهم غلق المحافظة باي لحظة والقوات الامنية عاجزة عن محاسبتهم"، مشيرا الى ان "خمسة اشهر مضت ووزير المالية يرفض مقابلتي".
واكد ان "الوزير غير متعاون معي لحل مشاكل المحافظة المالية".
كانت هذه تفاصيل خبر المياحي للسومرية: جميع الاحزاب مشاركة بتظاهرات الوسط والجنوب ووزير المالية غير متعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.