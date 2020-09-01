استئناف واسط تطلق سراح أكثر من سبعة آلاف موقوف

أعلنت رئاسة استئناف واسط الاتحادية، الثلاثاء، عن إطلاق سراح أكثر من سبعة آلاف موقوفاً، عازية ذلك إلى تقليل أعداد الموقوفين لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إطلاق سراح سبعة آلاف و47 متهماً من تاريخ فرض حظر التجوال في 19 آذار لغاية 31 آب، حيث تم ذلك للتقليل من أعداد الموقوفين لتجنب انتشار فيروس كورونا".
وأضافت أن "الأعداد المذكورة تضمنت المُخلى سبيلهم بكفالة والمُفرج عنهم من قبل محاكم التحقيق والجنايات ومحاكم الأحداث والجنح، وكذلك المُفرج عنهم إفراجا شرطيا والمشمولين بقانون العفو العام".
وأضافت أن "الأعداد المذكورة تضمنت المُخلى سبيلهم بكفالة والمُفرج عنهم من قبل محاكم التحقيق والجنايات ومحاكم الأحداث والجنح، وكذلك المُفرج عنهم إفراجا شرطيا والمشمولين بقانون العفو العام".
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