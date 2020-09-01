أمانة بغداد تعلن إعادة أنبوب ماء رئيسي للخدمة شمالي العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن إعادة أنبوب ماء رئيسي إلى الخدمة شمالي العاصمة. وقال بيان للأمانة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة ماء بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية الأعظمية، قامت بإصلاح كسر حصل في أنبوب ماء رئيسي قرب مركز شرطة صليخ، وأعادته إلى الخدمة خلال عدة ساعات فقط".



وأضاف البيان أن “الدائرة المذكورة تمكنت بجهد مضاعف وساعات عمل متواصلة من إنجاز إصلاح الكسر وإعادة ضخ الماء في الأنبوب الذي يغذي منطقة سبع أبكار شمال بغداد بالماء الصافي".

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