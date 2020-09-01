اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن محاصرة ارهابي واشتبكت معه في كركوك.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط بملاحقة العناصر الارهابية وتسليمهم الى العدالة، نفذ اللواء التاسع عشر بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية عملية أمنية خاطفة بإمرة اللواء حيدر المطوري قائد الفرقة وبالتنسيق مع استخبارات الفرقة"، مبينة ان "العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخباراتية بتواجد احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب في مجمع الشهيد بناحية الرشاد في محافظة كركوك".
واضافت ان "المتهم حاول التصدي للمفارز المشاركة بعملية إلقاء القبض التي تمت بعد الاشتباك معه ونتج عنها القبض على الإرهابي الذي جند اثنين من ابنائه وشقيقه ضمن العصابات الإرهابية خلال سيطرتها على الناحية والذين قتلوا اثناء عمليات التحرير"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهم الى جهة الطلب أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحادية تحاصر إرهابيا وتشتبك معه في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.