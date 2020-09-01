الاتحادية تحاصر إرهابيا وتشتبك معه في كركوك

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، عن محاصرة ارهابي واشتبكت معه في كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط بملاحقة العناصر الارهابية وتسليمهم الى العدالة، نفذ اللواء التاسع عشر بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية عملية أمنية خاطفة بإمرة اللواء حيدر المطوري قائد الفرقة وبالتنسيق مع استخبارات الفرقة"، مبينة ان "العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخباراتية بتواجد احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب في مجمع الشهيد بناحية الرشاد في محافظة كركوك".

واضافت ان "المتهم حاول التصدي للمفارز المشاركة بعملية إلقاء القبض التي تمت بعد الاشتباك معه ونتج عنها القبض على الإرهابي الذي جند اثنين من ابنائه وشقيقه ضمن العصابات الإرهابية خلال سيطرتها على الناحية والذين قتلوا اثناء عمليات التحرير"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهم الى جهة الطلب أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".