بالفيديو العراق يشكل لجنة تحقيق في ملفات الفساد الكبرى

تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية..هو مااعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا.. مبينا بانها ستمنح جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها..كاشفا بان القوى الأمنية تحركت بكل طاقاتها ضد مجموعات الخطف والاغتيالات والسلاح المنفلت ..في وقت تجرى فيه تحقيقات موسعة سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها

وتقف محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق منذ تشرين الأول الماضي، حيث صنف العراق من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.فيما تتحرك وسط البلاد وجنوبها مجموعات مسلحة تقوم بفرض اتاوات على المدنيين..في وقت تشهد فيه محافظات عراقية مؤخرا حوادث اغتيال لناشطين في الاحتجاجات، أبرزهم ريهام اليعقوب، وهشام الهاشمي، وتحسين أسامة، من قبل مسلحين مجهولين..



مجلس القضاء الأعلى من جانبه كشف بأن متهمين بالفساد يشنون حملة لتبرئة ساحتهم وإغلاق ملفاتهم تحت مزاعم الاستهداف السياسي...عبد الستار بيرقدار وهو المتحدث الرسمي باسم المجلس اقر بوجود حملة ممنهجة يتعرض لها القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي يقف وراءها مروجون لأكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية بهدف إغلاق ملفاتهم..مبينا بان بعض المتهمين بهذه القضايا هم سياسيون بارزون ووزراء، يمارسون هم وحلفاؤهم ممن يوفرون لهم الحماية ضغوطا كبيرة على القضاء ، وصلت إلى تنظيم حملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي