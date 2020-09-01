نائب يرجح استئناف البرلمان جلساته الاسبوع المقبل وتضمينها ثلاث محاور

رجح عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء، ان يعقد مجلس النواب جلسته الاولى من السنة التشريعية الثالثة في الاسبوع المقبل، فيما اشار الى انها قد تتضمن ثلاث اولويات لمناقشتها واستكمالها.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب من المفترض به على الاقل في الاسبوع المقبل عقد جلسة حتى لو كانت واحدة فقط كي يصار بشكل رسمي الى بدء الفصل التشريعي الجديد"، مبينا ان "البرلمان في الرابع من شهر ايلول سيدخل رسميا بالسنة التشريعية الثالثة، بالتالي ينبغي ترتيب اوضاع صحية معينة داخل المجلس لعقد جلسة في الاسبوع المقبل".

واضاف العقابي، ان "اولويات الجلسة المقبلة سترتكز على ثلاث مواضيع، اولها استكمال قانون الانتخابات، والموضوع الثاني هو قانون المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "المحور الثالث سيرتكز على خطة الحكومة في معالجة الازمة الاقتصادية لانه مع شديد الاسف فان الحكومة كان من المفترض بها منذ ايام ارسال خطتها الاقتصادية بعد منحها مدة ستين يوم في قانون الاقتراض لكنها لم ترسل شئ".