الإعلام الأمني: استشهاد امرأة وجرح ثلاثة منتسبين بانفجار مفخخة على طريق تكريت - كركوك

أفادت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بـ"استشهاد" امرأة وإصابة ثلاثة منتسبين جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش على طريق تكريت – كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عجلة مفخخة انفجرت في سيطرة جسر مريم بيك طريق تكريت – كركوك". وأضافت الخلية في بيانها، أن الانفجار أدى إلى "استشهاد امرأة وجرح ثلاثة منتسبين، كمعلومات أولية عن الحادث".





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