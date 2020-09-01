عراقيون غاضبون يحرقون مقر فضائية بثت أغانيَ في عاشوراء

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"الخليج 365" من لندن: بعد ساعات من صدور أمر قضائي باعتقال مالك قناة دجلة العراقية الفضائية لبثها أغانيَ عاطفية في يوم عاشوراء الذي يحييه ملايين الشيعة في العالم حزنا على استشهاد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب، اقتحم المئات من العراقيين الغاضبين مبنى القناة وحطموا اثاثه واضرموا النار فيه فيما هدد صاحبها بمقاضاة قنوات عراقية قال انها تسب الصحابة وتسيء للمسيحيين والصابئة والايزيديين.

فقد قام المئات من الشيعة العراقيين الغاضبين باقتحام مبنى قناة دجلة الفضائية في شارع ابو نؤاس على نهر دجلة وسط العاصمة وهم يحملون اعلام العراق واخرى كتب عليها ياحسين، وحطموا اثاث ومعدات القناة واضرموا النار فيه، ما ادى الى احتراقه تماماً، حيث منعوا فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق فيه، لكنها نجحت في محاصرة النيران ومنعت من امتدادها الى الدور المجاورة التي اصيب عدد منها بأضرار.

فيديو اضرام النار في مبنى فضائية دجلة العراقية في بغداد

مالك القناة يهدد بمقاضاة قنوات تسب الصحابة

ومن جهته اتهم الكربولي ما أسماها "ميليشيات الظلام" بالوقوف وراء حرق مقر قناته دجلة.

وقال الكربولي في بيان تابعته "ايلاف" "سأحترم القضاء وأمثل أمامه، على الرغم من أن قناة دجلة طرب موجهة للجمهور العربي للتعريف بالتراث والفن العراقي، وتخلو تماما من أي برنامج سياسي ولا يعمل بها أي صحافي سوى تقنيي الحاسوب وجميعهم يعملون من خارج العراق".

وأضاف "أنني عازم على تقديم شكوى عند نفس القاضي على مالكي القنوات والمنصات الالكترونية التي لم تحترم مناسبة وفاة النبي محمد وتصر على انتهاك مقدساتنا ورموزنا الدينية ولا تتوقف منصاتهم الإعلامية عن سب الصحابة فضلا عن الاساءة للأخوة المسيحيين والصابئة والايزيديين".

واشار بالقول "اعتدنا على حرق قناة دجلة من قبل ميليشيات الظلام تمام مثل اعتيادنا على اطلاق الكاتيوشا على البعثات الدولية أمام أعين القوات الأمنية.. فقد أحرقوا العراق من قبل".

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وفي وقت سابق الاثنين أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق مالك القناة رئيس حزب الحل السني جمال الكربولي لبثها الاغاني العاطفية في يوم عاشوراء الاحد، ويعد اكثر المناسبات الحزينة لدى المسلمين الشيعة.

وقالت محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة بغداد انه "بناءً على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الاساءة الى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق (الشيعة) وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات العراقي فقد قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق" حيث انه يمتلك قناتي "دجلة" المختصة بالاخبار ومتابعة الاحداث السياسية و"دجلة طرب" المختصة بالقضايا الفنية وخاصة الغنائية منها.

واضافت المحكمة انها قررت ايضا "إشعار هيئة الاعلام والاتصالات باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة" والتي تتراوح بين اغلاق القناة لفترة محددة او دفعها غرامة مالية لانتهاكها للقانون.

من جهتها بادرت ادارة القناة الى الاعتذار عن بث محطتها "دجلة طرب" لبرامج موسيقية في يوم عاشوراء وقالت "ما حدث لم يكن مقصودا" وقررت غلق القناة موقتًا.

والكربولي سياسي ورجل أعمال كان رئيسا للصليب الاحمر العراقي وهو مؤسس الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية "الحل" إحدى الحركات السياسية السنية في العراق وتمارس نشاطها في محافظات بغداد والانبار وصلاح الدين وكركوك.