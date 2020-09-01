أغانٍ في عاشوراء تقود مالك فضائية عراقية إلى الاعتقال

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"الخليج 365" من لندن: قادت أغانٍ عرضتها قناة فضائية عراقية في يوم عاشوراء، أكثر المناسبات الحزينة لدى المسلمين الشيعة، إلى إصدار أمر قضائي باعتقال صاحبها رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ما أرغم القناة على الاعتذار وإصدار توضيح لما حدث.

وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة بغداد الإثنين مذكرة اعتقال بحق الكربولي، صاحب قناة دجلة الفضائية، وعدد من النواب في البرلمان بعدما عرضت شاشة قناة "دجلة طرب" التي يملكها أغانيَ في يوم عاشوراء الذي احيا اكثر من مليون عراقي مراسيمه الحزينة في كربلاء الاحد في ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب.

وقالت المحكمة في بيان: "بناءً على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الاساءة الى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق (الشيعة) وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات العراقي، فقد قررت المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق"، حيث انه يمتلك قناتي "دجلة" المختصة بالاخبار ومتابعة الاحداث السياسية و"دجلة طرب" المختصة بالقضايا الفنية وخاصة الغنائية منها.

واضافت المحكمة انها قررت ايضا "إشعار هيئة الاعلام والاتصالات باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة"، والتي تتراوح بين اغلاق القناة لفترة محددة او دفعها غرامة مالية لانتهاكها للقانون.

اعتذار

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من جهتها، اعتذرت قناة دجلة عن بث محطتها "دجلة طرب" لبرامج موسيقية في يوم عاشوراء، وقالت "ما حدث لم يكن مقصوداً" وقررت غلق القناة موقتاً. وقالت القناة في بيان حصلت "ايلاف" على نصه "تأسست مؤسسة دجلة للاعلام وفق المبادى الوطنية والمهنية ملتزمة بأن العراق خط احمر لايمكن النقاش فيه واعتمدت مفهوم الاحترام الكبير والحقيقي لكل المرجعيات الدينية في العراق ولكافة الاديان كما كانت صوتا صادحا لكل الاحرار ونقل صوتهم وتطلعاتهم عبر منبرها الاعلامي ولم تتأخر في تدعيم الخطاب الحكومي المعتدل وصولا لبناء دولة نفتخر بها جميعا".

واشارت القناة الى انها "تواجدت في كل معارك الشرف والتحرير ضد الارهاب عبر مواكبة القوات الامنية والحشد الشعبي ونقلت حجم التضحيات بكل فخر واحتفلنا بالنصر العظيم على وحوش الارهاب الداعشي ونأتي اليوم في هذا البيان والتوضيح، لنؤكد باننا نستمد من رسالة الامام الحسين علية السلام وواقعة الطف ترسيخ مبدأ الحرية والاصلاح والاستمرار برسالة الشجعان وبناء الوطن".

واضافت "نود ان نوضح للجميع ان ما حدث ليلة عاشوراء لم يكن مقصودا ابدا وانما هناك ادارة مستقلة لقناة دجلة طرب وهي لاتتبع سياسة قناة دجلة الرئيسية وبالتالي حدث استمرار بث برامج القناة كما في باقي الايام دون تثبيت خصوصية هذه الليلة الحزينة والمفجعة والتي نقدر عاليا حجم الحزن وحرارة الدموع فيها".. وقالت "لذا وانطلاقا من مبدا الوطنية والمهنية نقدم هذا التوضيح مصحوبا باعتذار لكل المؤمنين في العراق كما سيتم غلق القناة موقتًا احتراما لعظمة المناسبة ولمشاعر الجميع وسيتم اتخاذ اجراء اداري جوهري في موضوع ادارة القناة التي تتبع الى مؤسسة دجلة للاعلام حرصا منا على الحفاظ على السلم الاهلي والتماسك المجتمعي.. عظم الله اجوركم بمصاب الامام الحسين املين ان يكون منارا لكل الاحرار في العراق والعالم وعاش العراق وطنا امنا مستقلا".

والكربولي سياسي ورجل أعمال كان رئيسا للصليب الاحمر العراقي وهو مؤسس الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية "الحل" إحدى الحركات السياسية السنية في العراق وتمارس نشاطها في محافظات بغداد والانبار وصلاح الدين وكركوك.