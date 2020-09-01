اعتقال شخصين أحدهما خبأ قنبلة يدوية بحقيبته شمالي بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، الثلاثاء، عن اعتقال شخصين أحدهما خبأ قنبلة يدوية في حقيبته شمالي المحافظة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال ممارساتها الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المفارز المشتركة ضمن سيطرة الشهيد سلام شنون (النيل)، أحد مداخل مدينة الحلة الشمالي، تمكنت مفارز شؤون سيطرات قيادة شرطة بابل، من ضبط قنبلة يدوية (رمانة) عُثِر عليها مخبأة بملابس داخل حقيبة والقبض حائزها".



وأضافت أنه تم "إلقاء القبض على شخص آخر بحوزته نحو ١٦ حبة مخدرة مختلفة، ليتم تسليمهما مع المضبوطات إلى الجهات المعنية لتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية".

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