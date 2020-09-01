أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالته للتحقيق

أصدر الملك السعودي سلمان عبد العزيز آل سعود مساء يوم الاثنين، أمرا ملكيا أنهى بموجبه خدمة قائد القوات المشتركة وأحاله إلى التحقيق.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن القرار صدر "بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين".
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