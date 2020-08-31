الصحة: عدم وجود لقاح لكورونا معتمد بصورة نهائية حتى الآن

أكدت وزارة الصحة، الاثنين، عدم وجود لقاح لفايروس كورونا معتمد بصورة نهائية حتى الآن. وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، "لا وجود لقاح لكورونا معتمد بصورة نهائية لغاية الآن والعراق وضع من ضمن أولوياته توفير اللقاح". وأضافت أن "الدلائل تشير إلى أن اللقاحات في حالة استكمال دراساتها ستكون جاهزة أما بنهاية هذا العام أو بداية العام المقبل"، مؤكدة أنها "مستمرة من خلال التواصل مع الشركات المتقدمة في الدراسات حول لقاح كورونا".

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