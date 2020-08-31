اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق اليوم الأثنين.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 18578) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1605904 )".
- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3722) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الكرخ 436
مدينة الطب 91
النجف الأشرف 168
السليمانية 115
أربيل 255
كربلاء 328
كركوك 233
ديالى 67
واسط 56
البصرة 406
ميسان 92
بابل 142
الديوانية 129
ذي قار 195
الأنبار 44
المثنى 167
نينوى 315
صلاح الدين 7
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3757 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 402
بغداد الكرخ 343
مدينة الطب 93
النجف 272
السليمانية 179
أربيل 169
دهوك 243
كربلاء 251
كركوك 126
ديالى 128
واسط 143
البصرة 319
ميسان 71
بابل 146
الديوانية 202
ذي قار 211
الأنبار 55
المثنى 142
نينوى 109
صلاح الدين 153
- الوفيات 83 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 1
مدينة الطب 6
النجف 3
السليمانية 13
أربيل 9
دهوك 3
كربلاء 3
كركوك 6
ديالى 2
واسط 4
البصرة 8
ميسان 4
بابل 2
الديوانية 4
ذي قار 2
المثنى 3
نينوى 4
مجموع الشفاء: 176602 نسبة الشفاء 75.2%
مجموع الأصابات : 234934
الحالات الكلية تحت الموقف، الوبائيالعلاج : 51290
الراقدون في العناية المركزة: 512
مجموع الوفيات: 7042
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن عن الموقف الوبائي لكورونا لليوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.