العراق يعلن عن الموقف الوبائي لكورونا لليوم الاثنين

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 18578) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1605904 )".

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3722) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

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