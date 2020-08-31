سلطة الطيران المدني تعلن تعليق الرحلات بين العراق وتركيا

اعلنت سلطة الطيران المدني، الاثنين، عن تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا. وقالت السلطة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا لغاية الاول من تشرين الاول المقبل".

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