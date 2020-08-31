لا تملكين الوقت لترتيب إطلالتك... 10 حيل جماليّة للمرأة

في كلّ مرّة ترين فيها امرأة تضع ماكياجاً مثالياً تتسائلين مين أين لها هذا النشاط. لا عيب في ذلك، فكل امراة تحب أن تبرز جمالها إلا أن ليس لكل امرأة الطاقة والصبر الكافيين لذلك. إن كنتِ ضمن هذه الفئة من النساء إليكِ بعض حيل الماكياج التي ستجعل روتينكِ الجمالي أسهل.

- إذا نفذتِ من مستحضر الآيلاينر لا تهلعي. إستخدمي الفرشاة الرفيعة المخصّصة للعين وقومي بتمغيسها بالقليل من الماسكارا، ثمّ حدّدي عينيكِ. ها أنتِ حاضرة خلال دقائق.

- لا ترغبين بوضع أيّ مستحضر ماكياج على وجهكِ لكنكِ تخشين أن تبدي بملامح باهتة. ننصحكِ باقتناء عدّة ألوان من أحمر الشفاه بالألوان القويّة وفي اليوم الذي لا ترغبين بوضع الماكياج إعتمديها لإبراز شفاهكِ، فالألوان القويّة تمنحكِ إطلالة حيويّة.

- إجعلي لون أحمر الشفاه يدوم كل النهار دون أن تضطري لوضعه مراراً خلال اليوم. فقط قومي بوضع محرمة على شفاهكِ ثمّ مرّري بواسطة فرشاة البودرة الشفّافة فوقها.

- إمنحي عينيكِ المزيد من الإشراق من خلال تحديد أسفل العين بقلم الكحل باللون الحيادي.

- ضعي القليل من زيت النعناع في ملمّع الشفاه لتكبير شفاهكِ ونفخها دون اللجوء لقلم الكونتور.

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- بمساعدةِ قلم كحلٍ أسود، أرسمي خطاً عند الجهّة الداخليّة لمكبس الرموش، ثمّ قومي برفع رموشكِ من خلاله. النتيجة؟ ستحصلين على خطّ آيلاينر فوق عينيكِ كما على رموشٍ طويلة وجذّابة وبخطوة واحدة.

- هل بدء طلاء الأظافر يزول عن يديكِ؟ لا تعيدي طلاء أظافركِ، فقط استخدمي الطلاء البرّاق لإخفاء أماكن التقشير. النتيجة يدان مميزّتان دون مجهود يُذكر.

- ليس لديكِ الطاقة اليوم لتصفيف شعركِ قبل الذهاب للعمل؟ ضعي التربان الذي سيضفي الأسلوب إلى إطلالتكِ دون ان تضطري لإهدار وقتكِ أمام المرآة.

- إن كنتِ ترغبين بالحصول على تسريحة الشعر المجعّد دون الذهاب إلى الصالون، يكفي أن تقومي بتسريح شعركِ الرطب على شكل ضفائر، ثمّ قومي بفكّه في اليوم التالي للحصول على تسريحة طبيعيّة.

- إجعلي دبابيس الشعر أكثر ثباتاً من خلال رشّها برذاذ الشعر، مما سينعكس إيجاباً على تسريحتكِ فلن تضطري إلى تثبيتها بين الحين والآخر.