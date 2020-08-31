شرطة كربلاء تسيطر على خلاف عشائري أدى لمقتل واصابة ثلاثة اشخاص

اعلنت مديرية شرطة كربلاء، الاثنين، عن سيطرتها على خلاف عشائري أدى لمقتل واصابة ثلاثة اشخاص.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه من قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني تمكنت مفارز الشرطة من السيطرة على نزاع عشائري حصل في منطقة السياحي التابعة لقضاء الجدول الغربي".

Advertisements

واضافت ان "المفارز فرضت طوقا أمنيا محكما حول مكان الحادث بغية عدم تجدد النزاعات والقبض على اي شخص يخالف القانون"، مشيرة الى ان "الخلاف العشائري ادى الى مقتل شخص واصابة شخصين آخرين".

وتابعت انها "مستمرة بواجباتها الأمنية في سبيل تعزيز الأمن المجتمعي وحماية أرواح المواطنين وفرض القانون على الجميع".