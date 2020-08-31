اعلنت مديرية شرطة كربلاء، الاثنين، عن سيطرتها على خلاف عشائري أدى لمقتل واصابة ثلاثة اشخاص.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه من قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني تمكنت مفارز الشرطة من السيطرة على نزاع عشائري حصل في منطقة السياحي التابعة لقضاء الجدول الغربي".
واضافت ان "المفارز فرضت طوقا أمنيا محكما حول مكان الحادث بغية عدم تجدد النزاعات والقبض على اي شخص يخالف القانون"، مشيرة الى ان "الخلاف العشائري ادى الى مقتل شخص واصابة شخصين آخرين".
وتابعت انها "مستمرة بواجباتها الأمنية في سبيل تعزيز الأمن المجتمعي وحماية أرواح المواطنين وفرض القانون على الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كربلاء تسيطر على خلاف عشائري أدى لمقتل واصابة ثلاثة اشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.