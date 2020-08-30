الأولمبية الدولية تصادق على النظام الداخلي لنظيرتها العراقية

2020-08-30 | 21:25
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صادقت اللجنة الأولمبية الدولية على النظام الداخلي، المعدّل، للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والأجراءات التي إتخذتها في المؤتمر الاستثنائي الأخير للجمعية العمومية المنعقد في 26 آب الجاري.
وأكدت الأولمبية الدولية في رسالتها على ان النظام الداخلي المعدّل للجنة الأولمبية الوطنية العراقية قد تم إعتماده كوثيقة رسمية لديها.
وأثنت الأولمبية الدولية على الجهود التي بذلها رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي وزملاؤه أعضاء الجمعية العمومية في تفهّم المرحلة التي يمر بها المشهد الأولمبي العراقي وسعيهم لتجاوز المرحلة بخارطة طريق تتوافق مع الميثاق الأولمبي والقوانين العراقية المحلية النافذة، ورسالتها في 7 تموز الماضي.
وأشادت الأولمبية الدولية أيضاً على تعاون السلطتين العراقيتين، التنفيذية والتشريعية، ممثلتين بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عباس عليوي، وتظافر كل الجهود الخيّرة للعبور الى مرحلة أولمبية عراقية قانونية ومنتظمة من دون تعطيل الأثر الرياضي العراقي.
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