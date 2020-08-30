النقل تتوعد بمقاضاة فضائية نشرت تقريرا حول تسيير باصات نقل الى مطار بغداد

توعدت وزارة النقل، الاحد، بمقاضاة فضائية نشرت تقريرا حول تسيير باصات نقل الى مطار بغداد، فيما اشارت الى ان باصاتها متوفرة على مدار الساعة لايصال المسافرين الى الصالات او لاعادتهم الى مرائب بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نود ان نوضح انه في كل خطوة تتخذها الوزارة بإتجاه مكافحة الفساد وفي كل معركة تخوضها للاطاحة برؤوس الفساد من اجل خدمة المواطن العراقي الكريم الذي عانى الامرّين جراء ممارسات مافيات الفساد وعقودهم التي اثقلت كاهل المواطن، نجد هناك من يتربص بنا سوءاً مستغلين بعض الاعلاميين المأجورين والذين لايمتّون لمهنة الاعلام الشريف بصلةٍ انما هي اقلام اشترتها مافيات الفساد من اجل الايقاع بين الوزارة والمواطن".

واضافت ان "اخرها ما قام به مراسل احدى الفضائيات حينما بثت له القناة تقريرا مليئا بالتدليس والكذب للنيل من المنجز الاخير لوزارة النقل المتمثل بتسيير باصات نقل وسيارات من عدة مناطق من بغداد باتجاه مطار بغداد وصولا الى صالة المسافرين محاولا من خلال التقرير تضليل الرأي العام العراقي و إثارته ضد هذا المنجز و خلق فجوة بين الوزارة والمواطن للعودة الى مشروع الاستثمار الذي عانى منه العراقيون واستنفد اموالهم".

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وتابعت ان "المراسل المذكور قد استخدم الكادر الاعلامي المرافق له وقام بتصويرهم على انهم مسافرين متذمرين، مما يُعدّ خرقاً سافراً لمواثيق الشرف الاعلامية وانتهاكا لمهنية الاعلام و تجاوزا على حرمة السلطة الرابعة"، مستنكرة "ماقام به هذا المراسل المرتزق والمرتبط بعلاقات مشبوهة و معروفة لدى الجميع مع احد المستثمرين المتضررين مؤخرا فاننا في ذات الوقت نؤكد على حقنا في مقاضاة المراسل والقناة التي بثت هذا التقرير و روجت له امام المحاكم العراقية".

واكدت ان "باصات الوزارة متوفرة على مدار الساعة سواء لايصال المسافرين الى الصالات او لاعادتهم الى مرائب بغداد"، لافتا الى انه "لا سبيل امامنا الاّ المضي قدما في مقارعة كل الفاسدين و من يروج لهم ويصفق ممن باعوا مبادئهم و اقلامهم بالسحت و المال الحرام".