عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن نجاح الخطة الأمنية المعدة الخاصة بزيارة عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع).
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية المعدة لاتمام زيارة عاشوراء في بغداد حيث تميزت هذا العام بخلوها من القطوعات للطرق".
وأضافت "كان هناك تعاون مميز بين كوادر وزارة الصحة واصحاب المواكب مع القوات الأمنية"، مقدمة الشكر الى "اصحاب الجيش الأبيض لتعاونهم معنا".
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