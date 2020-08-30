انتشال جثه غريق من نهر دجلة وسط بغداد

اعلنت نجدة بغداد، الاحد، عن انتشال جثه غريق من داخل نهر دجلة وسط بغداد.



وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "زوارق ومفارز غواصي النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة غريق من داخل نهر دجلة اسفل الجسر المعلق".

وأضاف البيان أنه "تم التعرف عليه من خلال ذويه وتسليم الجثة اجراءات اصولية".