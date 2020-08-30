الامن النيابية تستضيف رئيس جهاز الامن الوطني لمناقشة هذه الملفات

كشف نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب نايف الشمري، الأحد، عن عزم اللجنة استضافة رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، ان "اللجنة ستستضيف رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، في مقرها خلال الايام القليلة المقبلة"، مبينا ان "اللجنة ستناقش عددا من الملفات من بينها الخروفات الامنية واليات معالجتها وضمان عدم تكرارها".



وأضاف الشمري، "كما ستناقش اللجنة مع الاسدي الخطط المعدة لتوفير البيئة الامنة بغية اعادة العوائل النازحة الى مناطقها، والخطط الوجاب اعدادها للتهيئة الى الانتخابات المبكرة".



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