بالوثيقة.. استمارة للطلبة الذين لا يرغبون بإداء امتحانات الدور الأول للدراسة الاعدادية

اعلنت وزارة التربية، الاحد، عن تخصيص استمارة للطلبة الذين لا يرغبون بإداء امتحانات الدور الأول للدراسة الاعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملأها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها"، مبينة انه "يتم التقديم عبر المدرسة التابع لها".

واضافت الوزارة ان "الطالب المؤجل لا يُسمح لهُ بإداء اي امتحان لأي (مادة)، اذ يتم اداء امتحان المواد كافة في الدور الثاني ويُعد دور أول لهم"، لافتا الى ان "الفترة المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة الامتحانات".

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