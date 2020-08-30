النقل تعلن بدء التفويج العكسي لزائري كربلاء

اعلنت وزارة النقل، الاحد، عن بدء عملية التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة بعد انتهاء مراسم زيارة عاشوراء. وقال رئيس غرفة عمليات نقل زائري عاشوراء الوكيل الاداري للوزارة سلمان صدام البهادلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اساطيل وزارة النقل باشرت بعملية التفويج العكسي لزائري عاشوراء وعلى مختلف المحاور". واضاف ان "زج الالف المركبات الاحتياط المختلفة السعات لاستيعاب الحشود المليونية التي توافدت لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام"، مشيرا الى ان "عملية تفويج الزائرين تجري بانسيابية عالية وبدون اي معرقلات تذكر".

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