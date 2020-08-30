العامري: عاشوراء رسالة السماء خطها الإمام الحسين بدمه الطاهر

أكد الأمين العام لمنظمة بدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، أن "عاشوراء رسالة السماء خطها الإمام الحسين (عليه السلام) بدمه الطاهر".

يتبع...



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